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«Покатим телегу в Генпрокуратуру»: Чиков рассказал о дальнейшей борьбе с Роскомнадзором
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«Покатим телегу в Генпрокуратуру»: Чиков рассказал о дальнейшей борьбе с Роскомнадзором 

Казанский репортер 36 минут назад
Фото: Казанский репортер
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков на личных страницах в социальных сетях сообщил, что юристы Telegram готовят обращение в Генеральную прокуратуру России в связи с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Чиков объясняет, что исполнение судебного решения затронуло другие ресурсы. «К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора», — говорит Чиков, добавляя, эта работа будет проводиться «ради фана и движа». Вчера «Агора» открыла горячую линию, куда могли обратиться владельцы сайтов, заблокированных в результате действий Роскомнадзора. Таких обращений к этому часу 73. Чиков уже опубликовал инструкцию, которой могут воспользоваться пострадавшие, чтобы обратиться в суд и компенсировать ущерб. О процессе блокировки Telegram подробней мы писали чуть раньше.
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