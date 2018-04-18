«Покатим телегу в Генпрокуратуру»: Чиков рассказал о дальнейшей борьбе с Роскомнадзором 

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков на личных страницах в социальных сетях сообщил, что юристы Telegram готовят обращение в Генеральную прокуратуру России в связи с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Чиков объясняет, что исполнение судебного решения затронуло другие ресурсы. «К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора», — говорит Чиков, добавляя, эта работа будет проводиться «ради фана и движа». Вчера «Агора» открыла горячую линию, куда могли обратиться владельцы сайтов, заблокированных в результате действий Роскомнадзора. Таких обращений к этому часу 73. Чиков уже опубликовал инструкцию, которой могут воспользоваться пострадавшие, чтобы обратиться в суд и компенсировать ущерб. О процессе блокировки Telegram подробней мы писали чуть раньше.