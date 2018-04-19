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Специальные маршруты для гостей ЧМ по футболу запустят в России
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Специальные маршруты для гостей ЧМ по футболу запустят в России 

Авторадио 59 минут назад
Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Туристы и болельщики смогут получать информацию обо всех важных объектах с помощью специального мобильного приложения. Все данные сервиса переведут на пять языков.
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