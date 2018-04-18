У Volvo возникли проблемы из-за блокировок Роскомнадзора

О перебоях в работе сервисных центров Volvo сообщает «Коммерсантъ». По информации газеты, во вторник, 17 апреля, дилеры не могли проводить большинство типов работ по сервису из-за блокировок IP, через которые программное обеспечение Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA) подключается к базе данных. ПО необходимо для того, чтобы подключиться к компьютеру автомобиля для считывания ошибок и сравнения работы датчиков.

Кроме того, в программе содержится информация о методах ремонта конкретных узлов с перечнем необходимых для этого инструментов. В результате любое обслуживание автомобилей стало практически невозможным.

Впрочем, уже 18 апреля проблема была устранена, и в настоящее время ПО работает в штатном режиме.