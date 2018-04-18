Дилеры Volvo заявили о проблемах c ПО для диагностики из-за блокировки IP-адреса

Официальные дилеры Volvo Cars в России 17 апреля столкнулись с неработоспособностью информационной диагностической системы VIDA, сообщил RNS официальный представитель Volvo Cars. «Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна. Доступ системы VIDA к базе данных был восстановлен поздним вечером 17 апреля силами наших IT специалистов. В настоящий момент система функционирует исправно», — сказал он. Система VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, а также получение справочной информации (каталог запасных частей, инструкции по ремонту). VIDA является web-ресурсом, работоспособность прямо связана с устойчивым интернет-соединением, уточнили в компании. Ранее Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов мессенджера Telegram по решению Таганского районного суда Москвы