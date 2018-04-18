Ещё
Дилеры Volvo заявили о проблемах c ПО для диагностики из-за блокировки IP-адреса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Госдеп пригрозил применить силу против России
Госдеп пригрозил применить силу против России

Дилеры Volvo заявили о проблемах c ПО для диагностики из-за блокировки IP-адреса 

Rambler News Service 35 минут назад
Фото: Quto.ru
Официальные дилеры Volvo Cars в России 17 апреля столкнулись с неработоспособностью информационной диагностической системы VIDA, сообщил RNS официальный представитель Volvo Cars.
«Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна. Доступ системы VIDA к базе данных был восстановлен поздним вечером 17 апреля силами наших IT специалистов. В настоящий момент система функционирует исправно», — сказал он.
Система VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, а также получение справочной информации (каталог запасных частей, инструкции по ремонту). VIDA является web-ресурсом, работоспособность прямо связана с устойчивым интернет-соединением, уточнили в компании.
Ранее Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов мессенджера Telegram по решению Таганского районного суда Москвы.
Rambler News Service: последние новости
В Роскомнадзоре допустили блокировку Facebook в России Глава Роскомнадзора рассказал об ограничении доступа к 18 подсетям Google и Amazon Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов администраторам VPN и прокси-сервисов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением173
Решена судьба российских банков в SWIFT200
Найдена «подлодка Гитлера»5
Сирийская армия показала российский «Стрелец»21
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко78
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение