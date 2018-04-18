Тысячи ООО зарегистрированы на сайте ФНС 

20 тысяч предпринимателей зарегистрировали ООО с помощью онлайн-сервиса ФНС РФ, который начал работу в конце прошлого года. Клиенты нового сервиса особо отмечают, что теперь не нужно тратить время, собирая документы для создания компании или влезать в расходы, обращаясь к посредникам за помощью. Возможности сайта налоговиков позволяют за несколько минут подготовить комплект документов для создания ООО с единственным участником и отправить его в ИФНС в цифровой форме.
Вскоре подобный сервис станет доступен и для ИП.