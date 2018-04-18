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Тысячи ООО зарегистрированы на сайте ФНС
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Тысячи ООО зарегистрированы на сайте ФНС 

Время бухгалтера 54 минуты назад
20 тысяч предпринимателей зарегистрировали ООО с помощью онлайн-сервиса ФНС РФ, который начал работу в конце прошлого года. Клиенты нового сервиса особо отмечают, что теперь не нужно тратить время, собирая документы для создания компании или влезать в расходы, обращаясь к посредникам за помощью. Возможности сайта налоговиков позволяют за несколько минут подготовить комплект документов для создания ООО с единственным участником и отправить его в ИФНС в цифровой форме.
Вскоре подобный сервис станет доступен и для ИП.
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