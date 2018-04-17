Telegram обжаловал блокировку мессенджера в России 

Юристы Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского райсуда столицы о немедленной блокировке мессенджера в России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил один из адвокатов сервиса Павел Чиков в своем Telegram-канале.
«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», — написал юрист, выложив скан документа.
Роскомнадзор в понедельник начал блокировать Telegram в России по решению суда. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.