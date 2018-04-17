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Telegram обжаловал блокировку мессенджера в России
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Telegram обжаловал блокировку мессенджера в России 

BFM.RU 17 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Юристы Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского райсуда столицы о немедленной блокировке мессенджера в России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил один из адвокатов сервиса Павел Чиков в своем Telegram-канале.
«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», — написал юрист, выложив скан документа.
Роскомнадзор в понедельник начал блокировать Telegram в России по решению суда. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
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