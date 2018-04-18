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Адвокат: Интересы пострадавших из-за блокировки Telegram в судах готовы защищать 12 столичных юристов
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Адвокат: Интересы пострадавших из-за блокировки Telegram в судах готовы защищать 12 столичных юристов 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: Главный региональный
Свою готовность вести судебные дела в интересах пострадавших из-за блокировки Telegram онлайн-сервисов выразили 12 адвокатов и юристов из столичного региона. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» глава международной правозащитной ассоциация «Агора» Павел Чиков.
«12 юристов и адвокатов из столичного региона готовы вести судебные дела против Роскомнадзора и Генпрокуратуры», — рассказал П. Чиков, отметив, что всего на призыв ассоциации откликнулись не менее 20 специалистов из семи российских городов.
Ранее в своем Telegram-канале он сообщил, что юристы, представляющие интересы Telegram, намерены пожаловаться в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера, которая затронула и другие ресурсы (в том числе интернет-магазины, службы доставки и так далее).
Таганский суд 13 апреля 2018 г. удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. При этом судья удовлетворила ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера. Накануне адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев обжаловал это решение в Мосгорсуде.
Основанием для иска стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
Агентство «Москва»: последние новости
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