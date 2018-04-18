Адвокат: Интересы пострадавших из-за блокировки Telegram в судах готовы защищать 12 столичных юристов

Свою готовность вести судебные дела в интересах пострадавших из-за блокировки Telegram онлайн-сервисов выразили 12 адвокатов и юристов из столичного региона. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» глава международной правозащитной ассоциация «Агора» Павел Чиков.

«12 юристов и адвокатов из столичного региона готовы вести судебные дела против Роскомнадзора Генпрокуратуры », — рассказал П. Чиков, отметив, что всего на призыв ассоциации откликнулись не менее 20 специалистов из семи российских городов.

Ранее в своем Telegram-канале он сообщил, что юристы, представляющие интересы Telegram, намерены пожаловаться в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера, которая затронула и другие ресурсы (в том числе интернет-магазины, службы доставки и так далее).

Таганский суд 13 апреля 2018 г. удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ . При этом судья удовлетворила ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера. Накануне адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев обжаловал это решение в Мосгорсуде