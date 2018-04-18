Cisco анонсировала новые сервисы для защиты почты и конечных точек

Новые технологии обеспечат защиту от фишинга, программ-вымогателей, криптомайнинга и бестелесных вредоносных программ.

На конференции Cisco подчеркнула важность информационной безопасности в сфере бизнеса, на защиту которой направлены новые сервисы. Cisco Advanced Malware Protection (AMP) обеспечивает защиту конечных точек. Новая технология использует сложную систему определения и защиты устройств от бестелесных вредоносных программ и программ-вымогателей. Главная причина популярности среди злоумышленников бестелесных вредоносных программ — их деятельность сложно обнаружить. Лежащий в основе Cisco AMP, новый защитный механизм противостоит этим угрозам. Он обеспечивает защиту от уязвимостей необновленного ПО. Сервис работает беспрерывно, даже если пользователь «оффлайн». Он не требует настройки или регулировки от пользователя. Все новые сервисы Cisco управляются с облачного пространства и не требуют установки на жесткий диск.

Чтобы обезопасить свои домены от фишинга, Cisco обратилась к технологии DMARC. С его помощью Cisco Domain Protection отслеживает любую подозрительную активность своих доменов. Затем Cisco Advanced Phishing Protection определяет почтовый адрес, который использует злоумышленник, будь то попытки спуфинга или фишинга.

Компания недавно заключила договор с ConnectWise Advanced Security Dashboard, и теперь этот сервис предлагает новые продукты Cisco в общей доступности.