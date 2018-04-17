Сенатор назвал борьбу Роскомнадзора с Telegram состязанием между щитом и мечом

При этом Климов подчеркнул, что в международной практике применяются и более строгие меры воздействия на участник IT-отрасли.

«Как только появились социальные сети, сразу появились желающие их ограничивать, каким-то образом брать под контроль. Старое состязание между щитом и мечом, здесь есть и элементы коммерции, конечно, есть политики, конечно, и есть моменты, связанные с непониманием ситуации. Вокруг этого инцидента на самом деле очень много вспомогательной информации, так мягко скажу, появилось, и она запутывает суть проблемы. Суть же очень простая: поскольку этим каналом, как и рядом других каналов, использовались люди, прямо скажем, преступных наклонностей, то, разумеется, у наших специальных служб появились вопросы к тем, кто организует эти сети и должен за них отвечать. Кстати, Агентство национальной безопасности США взламывает всё подряд». Не могу сказать, что то, как действуют у нас — это оптимальный вариант. Но то, что действуют последовательно через судебную власть — это, наверное, правильно. Другое дело, до какой степени это технически правильно будет организовано».