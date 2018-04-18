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Эксперт прокомментировал намерение Роскомнадзора проверить Facebook
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Эксперт прокомментировал намерение Роскомнадзора проверить Facebook 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Реальное время
Роскомнадзор до конца 2018 года проведет проверку компании Facebook, и если она не локализует данные российских пользователей на территории РФ, то встанет вопрос о блокировке соцсети, сообщил в интервью газете «Известия» глава ведомства Александр Жаров.
Жаров еще ноябре минувшего года сообщал, что с Facebook планируется обсудить вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента. Ранее он заявлял, что, несмотря на большое количество пользователей, Facebook будет заблокирован, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — сказал он.
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в эфире радио Sputnik оценил действия Роскомнадзора.
"Роскомнадзор стоит сейчас на страже пользователей и их персональных данных. Он выполняет свою функцию в соответствии с тем изменением, которое было внесено законодателями в части хранения персональных данных исключительно на серверах, находящихся на территории РФ. Это происходит не только у нас, но и по всему миру. Мы знаем ситуацию с Facebook, когда американские законодатели и правоохранительные органы заинтересовались этой компанией, которая также не обеспечила по американским законам сохранность персональных данных граждан США. Это нормальная практика, каких-то перегибов я как специалист не вижу — Роскомнадзор требует от операторов связи, от организаторов распространения информации в сети Интернет просто исполнения действующего законодательства РФ", — сказал Виталий Вехов.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда Роскомнадзор должен вносить в специальный реестр и, в случае отказа устранить нарушение, блокировать. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании. Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное. У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!
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