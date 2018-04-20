Личный кабинет на сайте ФНС — это быстро, удобно, комфортно

Развитие интернет-технологий повлекло за собой создание различных сервисов, позволяющих облегчить доступ граждан к государственным услугам. В этих целях ФНС России был создан личный кабинет для физических лиц, предлагающий большой спектр инструментов, необходимых для получения всех документов и сведений, а также для их отправки в налоговый орган.

Личный кабинет налогоплательщика — это удобный сервис, который дает большие возможности: • информация об объектах имущества и транспортных средствах; • получение налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов; • оплата налоговой задолженности и налогов через интернет без посещения банка или почты; • возможность заполнять декларации по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн и направлять с электронной подписью в налоговую инспекцию; • обращение в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из трех способов.

— С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Этот способ самый простой.

Важно! Если Вы не сменили первичный пароль в течение месяца, забыли или потеряли ранее полученные логин и пароль, то за восстановлением доступа к личному кабинету налогоплательщика следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом удостоверяющим личность.

— С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения.

— С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА ( отделения почты России, МФЦ и др.).

Ознакомиться с функциональными возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно на тестовом примере на сайте ФНС России (nalog.ru). Для этого необходимо перейти на страницу входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и ввести: логин — 000000000000 (двенадцать нулей), пароль — любой.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области рекомендует налогоплательщикам — физическим лицам идти в ногу со временем и открыть свой личный кабинет на сайте ФНС России.

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