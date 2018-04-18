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Прокуратура выявила сайты с информацией о продаже наркотиков
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Прокуратура выявила сайты с информацией о продаже наркотиков 

АиФ Адыгея 48 минут назад
Теучежская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила два сайта, на которых размещена информация о продаже наркотических средств.
«Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Межрайонной прокуратурой в суд направлены иски с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению на территории России», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Вступившие в законную силу решения суда будут направлены в Роскомнадзор для блокировки указанных сайтов.
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