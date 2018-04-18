«Яндекс» внедрит голосового помощника в бытовую технику

«Яндекс» разрабатывает электронную плату Yandex.iO, которая позволит внедрять голосовое управление на базе персонального помощника «Алиса» в бытовую технику. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Ранее источник газеты говорил, что российская компания вскоре объявит о разработке, связанной с искусственным интеллектом и голосовым управлением. Собеседник уточнял, что для нее будет использоваться домен Yandex.iO. Оснащенная новой платой техника сможет отвечать на вопросы пользователей, а также поддерживать разговор с ними.

Предполагается, что плата позволит интегрировать бытовую и другую технику с приложениями и веб-сервисами. Это позволит ей воспроизводить музыку, звуковые оповещения или уведомления, переключать телеканалы и, например, играть в игры.

Газета уточняет, что всего в разработке более 3 тыс. навыков для «Алисы». Из них опубликовано более 100, в том числе расчет стоимости грузоперевозок, подбор цитат, поиск вакансий, эвакуатора и другие.

«Пока мы все еще на этапе, когда персональными являются физические устройства, но уже сделан большой шаг к тому, чтобы на первое место вышел персональный ассистент, которому не важно, во что он встроен», — пояснил газете директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов

Сейчас компания обсуждает интеграцию своей разработки в продукты производителей бытовой техники и электроники. Список возможных партнеров компания не раскрывает. Однако представитель Samsung Елена Кручинина подтвердила газете, что компания изучает возможности новой платформы. В Lenovo не подтвердили и не опровергли факт переговоров; в LG и Bork на запросы газеты не ответили.