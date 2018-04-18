«Яндекс» поселит «Алису» в холодильнике

"Яндекс" планирует оснастить своим голосовым помощником бытовую технику и электронику. Об этом стало известно «Коммерсанту» от осведомленного источника, информацию подтвердили и в самом поисковике.

Как рассказал источник изданию, «Яндекс» вот-вот анонсирует новую разработку — Yandex.iO, под нее уже зарезервирован одноименный домен (на момент написания этой статьи неактивен). В поисковике пояснили, что это будет не полноценный потребительский продукт, а электронная плата — компонент, добавив который в устройство можно наделить его функциями голосового управления.

Общаться с оснащенными Yandex.iO холодильниками и телевизорами пользователям предстоит при посредничестве «Алисы» — голосового ассистента, способного при подключении к интернету выдавать информацию в ответ на произнесенные запросы: зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из «Яндекс. Музыки», а также играть в голосовые игры и пытаться поддерживать разговор.

В марте поисковик открыл «Алису» сторонним разработчикам — они могут создавать для голосового помощника дополнительные навыки. Например, сервис доставки цветов может разработать навык для приема заказов и ответа на наиболее частые вопросы клиентов. А интернет-магазин может разработать для «Алисы» голосовой квест, в игровой форме помогающий клиенту определиться с покупкой.

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В разработке, по информации «Яндекса», сейчас находится около 3000 навыков, а 100 уже доступны — среди них расчет стоимости грузоперевозок, подбор цитат, поиск эвакуатора, заказ пиццы в одной из крупных сетей и поиск вакансий. С выпуском Yandex.iO круг потенциальных партнеров может быть расширен за счет ведущих производителей электроники и бытовой техники. Так, в Samsung заявили «Коммерсанту», что в курсе инициативы поисковика и «изучают потенциальные возможности платформы».

Издание цитирует технического директора компании Rubetek Константина Масленникова , который считает, что подобная плата расширения с возможностями голосового управления повысит себестоимость устройств незначительно — на 5-10 долларов. По прогнозу аналитиков Juniper, в США к 2022-му году будут работать 870 миллионов устройств со встроенными голосовыми помощниками — от компьютеров и смартфонов до телевизоров и автомобилей.

Во многом этому поспособствует невысокая цена «умных» колонок и электронных компонентов с голосовым интерфейсом. Так, Amazon продает свои колонки линейки Echo — по крайней мере, более доступные модели — практически по себестоимости. Самую бюджетную из них, Echo Dot, можно купить в США за 40 долларов.