Жаров сравнил себя и Дурова с Шерлоком Холмсом и профессором Мориарти

Он отметил, что команда, которая создавала эти проекты, сильная и одарённая. Однако «ВКонтакте» изначально набрала аудиторию за счёт пиратского контента и, по словам Александра Жарова, её можно сравнить с сетью Tor, то же самое повторилось в Telegram.