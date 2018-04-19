Жаров сравнил себя и Дурова с Шерлоком Холмсом и профессором Мориарти 

Он отметил, что команда, которая создавала эти проекты, сильная и одарённая. Однако «ВКонтакте» изначально набрала аудиторию за счёт пиратского контента и, по словам Александра Жарова, её можно сравнить с сетью Tor, то же самое повторилось в Telegram.
Глава Роскомнадзора отметил, что Павел Дуров не идёт на контакт с Москвой.
«Талант — это лишь одна сторона медали, а вторая сторона — это соблюдение закона и ответственность. И в противостоянии двух, безусловно, талантливых литературных персонажей — великого сыщика Шерлока Холмса и преступного гения профессора Мориарти — мои симпатии всегда были, есть и будут на стороне Холмса и закона», — сказал Жаров.