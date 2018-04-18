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Юристы Telegram «покатят телегу» в Генпрокуратуру ради «фана и движа»
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Юристы Telegram «покатят телегу» в Генпрокуратуру ради «фана и движа» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру с жалобой на действия Роскомнадзора, который в ходе блокировки мессенджера нарушил работу сторонних ресурсов. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.
«Всего за последние сутки поступило 57 обращений в Telegram (заблокированный, хахаха), 16 — в почту. Вопросы стандартные: мой сайт хостится на Amazon, IP-адрес заблокировал Роскомнадзор, сайт недоступен. В некоторых случаях речь идет о коммерческих проектах (интернет-магазин, служба доставки, онлайн консультанты, сервис по подбору тренеров). Бизнес встал, подскажите, что делать. Характерно, что ни одно из обращений не связано с Telegram. Все пострадали от массовых сопутствующих блокировок», — написал он.
По словам Чикова, к началу мая правозащитники из «Агоры» соберут все обращения и факты от пострадавших в результате блокировки Роскомнадзора.
«И покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора (может, если упразднят уже к концу проверки). Так, ради фана и движа», — написал юрист.
Чиков указывает, что в случае признания действий государственных органов незаконными у пострадавших появится возможность требовать возмещения причиненного имущественного ущерба, нужно лишь «с самого начала фиксировать доказательства расходов и ущерба».
Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта норма прописана в антитеррористическом пакете законов (известен как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года. Представители Telegram называют требования силовиков технически неисполнимыми.
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