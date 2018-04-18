Ещё
Следующее поколение iPhone сертифицировано для России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Госдеп пригрозил применить силу против России
Госдеп пригрозил применить силу против России

Следующее поколение iPhone сертифицировано для России 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» появились записи о новых смартфонах от компании Apple, которые пока не были представлены официально.
В базе данных присутствуют модели под номерами A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Они не соотносятся ни с одним iPhone из современной линейки Apple. Отмечается, что они работают на базе iOS 11.
Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.
Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.
Ferra.ru: последние новости
Роскомнадзор нацелился на блокировку Facebook Роскомнадзор отрицает блокировку «добросовестных» сайтов из-за Telegram Дуров пожертвует «миллионы долларов» администраторам Proxy и VPN
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением173
Решена судьба российских банков в SWIFT200
Найдена «подлодка Гитлера»5
Сирийская армия показала российский «Стрелец»21
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко78
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение