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Найден прототип первого iPhone в чёрном цвете
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Найден прототип первого iPhone в чёрном цвете 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Найден прототип первого iPhone в чёрном цветеСо дня анонса первого iPhone прошло уже более десяти лет. Мы запомнили смартфон-первенец Apple по анодированной тыльной крышке корпуса и небольшой пластиковой накладке черного цвета.
Но, как выяснилось, Apple экспериментировала с iPhone 2G, и внутри компании тестировался смартфон в полностью черном цвете.
Пользователь ресурса Flickr, некто Jim Abeles, опубликовал целый альбом с прототипами первого смартфона Apple.
Рамка — единственный элемент прототипа, отличающийся по цвету.
Но выпустить оригинальный iPhone в черном цвете компания так и не решилась. Видимо, дизайнеров и лично Стива Джобса такая расцветка не устроила.
Ещё у парня есть другие фотографии: специальные программы Apple для тестирования работоспособности прототипов iPhone.
Да, на одной из них мужик в платье. Нет, я не знаю, кто это. Может, в комментариях подскажете.
Если бы Apple выпустила такой смартфон, взяли бы?
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