Найден прототип первого iPhone в чёрном цвете

Найден прототип первого iPhone в чёрном цветеСо дня анонса первого iPhone прошло уже более десяти лет. Мы запомнили смартфон-первенец Apple по анодированной тыльной крышке корпуса и небольшой пластиковой накладке черного цвета.

Но, как выяснилось, Apple экспериментировала с iPhone 2G, и внутри компании тестировался смартфон в полностью черном цвете.

Пользователь ресурса Flickr, некто Jim Abeles, опубликовал целый альбом с прототипами первого смартфона Apple.

Рамка — единственный элемент прототипа, отличающийся по цвету.

Но выпустить оригинальный iPhone в черном цвете компания так и не решилась. Видимо, дизайнеров и лично Стива Джобса такая расцветка не устроила.

Ещё у парня есть другие фотографии: специальные программы Apple для тестирования работоспособности прототипов iPhone.

Да, на одной из них мужик в платье. Нет, я не знаю, кто это. Может, в комментариях подскажете.

Если бы Apple выпустила такой смартфон, взяли бы?