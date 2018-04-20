Apple представит в России 11 новых моделей iPhone 

Компания Apple зарегистрировала в РФ одиннадцать новых моделей смартфонов iPhone. В едином реестре нотификации Евразийской экономической комиссии они значатся, как A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106 (версия ПО iOS 11), пишет Mir24.tv.
Сообщается, что в магазинах данные смартфоны должны появиться до сентября 2018 года. А до этого озвученные модели можно будет увидеть на выставке WWDC-2018 4 июня.
Ранее эксперты выяснили, что iPhone X стал самым прибыльным смартфоном, принеся больше всего денег производителям. Кроме того неплохой доход все еще приносят iPhone 7 и iPhone 6. Всего же на долю компании Apple приходится около 86 процентов прибыли по всей отрасли. Предполагается, что выручка Apple будет расти и дальше.
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