Microsoft и Facebook подписали соглашение о защите пользователей от кибератак

33 крупнейших технологических компании, среди которых Microsoft Cisco , Dell, Facebook, HP, LinkedIn и другие, подписали соглашение о защите данных пользователей от кибератак. Документ получил название «Цифровая Женевская конвенция» и опубликован в блоге Microsoft.

В документе зафиксированы четыре основных принципа. Первый — защита всех пользователей вне зависимости от их статуса и должности, а также целей злоумышленников — преступных или геополитических. Компании обязуются не помогать правительствам осуществлять кибератаки на граждан и компании, чья вина не подтверждена решением суда.

В-третьих, участники соглашения будут укреплять безопасность мировых компьютерных сетей, в том числе объясняя пользователям угрозы, которые представляют собой кибератаки. Кроме того, компании намерены действовать сообща и сотрудничать со всеми единомышленниками в целях укрепления кибербезопасности.

Ряд крупных компаний отказались подписать соглашение. Среди них — Google Apple и Amazon. Причины такого решения не раскрываются.

В марте стало известно, что в 2014 году стороннее приложение компании Cambridge Analytica собрало данные о десятках миллионов пользователей. Позднее информацию использовали для исследования политических предпочтений аудитории Facebook и публикации таргетированной рекламы.

В начале скандала Facebook заявила, что не имеет отношения к Cambridge Analytica. Позднее в компании выяснили, что данные о пользователях передавали сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган . Для сотрудничества с Cambridge Analytica они создали фирму Global Science Research. На фоне новостей Цукерберг не только лишился части своего состояния, но и вынужден был выступать в Европарламенте

Кроме того, против Facebook была развернута кампания. К ней присоединился Брайан Эктон, один из создателей мессенджера WhatsApp. Он призвал всех удалить приложение Facebook. Ранее глава SpaceX Илон Маск удалил страницу компании из соцсети. Он никак не прокомментировал скандал, и признался, что не знал о существовании страницы SpaceX в Facebook.

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