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Microsoft и Facebook подписали соглашение о защите пользователей от кибератак
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Microsoft и Facebook подписали соглашение о защите пользователей от кибератак 

Inc. 26 минут назад
Фото: Inc.
33 крупнейших технологических компании, среди которых Microsoft, Cisco, Dell, Facebook, HP, LinkedIn и другие, подписали соглашение о защите данных пользователей от кибератак. Документ получил название «Цифровая Женевская конвенция» и опубликован в блоге Microsoft.
В документе зафиксированы четыре основных принципа. Первый — защита всех пользователей вне зависимости от их статуса и должности, а также целей злоумышленников — преступных или геополитических. Компании обязуются не помогать правительствам осуществлять кибератаки на граждан и компании, чья вина не подтверждена решением суда.
В-третьих, участники соглашения будут укреплять безопасность мировых компьютерных сетей, в том числе объясняя пользователям угрозы, которые представляют собой кибератаки. Кроме того, компании намерены действовать сообща и сотрудничать со всеми единомышленниками в целях укрепления кибербезопасности.
Ряд крупных компаний отказались подписать соглашение. Среди них — Google, Apple и Amazon. Причины такого решения не раскрываются.
В марте стало известно, что в 2014 году стороннее приложение компании Cambridge Analytica собрало данные о десятках миллионов пользователей. Позднее информацию использовали для исследования политических предпочтений аудитории Facebook и публикации таргетированной рекламы.
В начале скандала Facebook заявила, что не имеет отношения к Cambridge Analytica. Позднее в компании выяснили, что данные о пользователях передавали сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган. Для сотрудничества с Cambridge Analytica они создали фирму Global Science Research. На фоне новостей Цукерберг не только лишился части своего состояния, но и вынужден был выступать в Европарламенте.
Кроме того, против Facebook была развернута кампания. К ней присоединился Брайан Эктон, один из создателей мессенджера WhatsApp. Он призвал всех удалить приложение Facebook. Ранее глава SpaceX Илон Маск удалил страницу компании из соцсети. Он никак не прокомментировал скандал, и признался, что не знал о существовании страницы SpaceX в Facebook.
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