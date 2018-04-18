Как одновременно обновить все вкладки в Chrome

На некоторых ресурсах или в некоторых ситуациях необходимо часто перезагружать вкладки. Однако делать это вручную не так-то весело. Кроме того, далеко не во всех браузерах вообще есть такая функция. Например, в Google Chrome ee нет. Однако мы нашли выход из положения.

С помощью дополнения К сожалению, по умолчанию в Google Chrome нет функции, позволяющей одновременно обновлять все вкладки. Но вы можете добавить эту опцию с помощью бесплатного расширения. Добавьте кнопку «Awesome Reload All Tabs» в ваш браузер, нажав «Установить».

Теперь кнопка находится в правом верхнем углу окна Chrome. Если вы хотите обновить все вкладки одновременно, просто нажмите кнопку.

Инструкция для профессионалов Если процедура с добавлением аддона слишком проста для вас, есть еще один способ: выберите все вкладки, щелкнув вкладку слева и удерживая клавишу, а затем нажав последнюю вкладку справа;

теперь вы можете обновить все вкладки с помощью сочетания клавиш +; Альтернативный вариант: щелкните правой кнопкой мыши по одной из вкладок и выберите «Перезагрузить».

Совет: также можно автоматически обновлять веб-страницы Chrome и не утруждать себя нажатием кнопок.

Фото: компании-производители, авторские Опрос: Каким браузером вы пользуетесь? Chrome Firefox Internet Explorer Opera Яндекс. Браузер Microsoft Edge Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как ускорить Google Chrome: 5 советов и радикальное решение

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