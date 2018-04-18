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Роскомнадзор опроверг данные о сбое в работе сервисов из-за блокировки подсетей Amazon
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Роскомнадзор опроверг данные о сбое в работе сервисов из-за блокировки подсетей Amazon 

Авторадио 42 минуты назад
Информация пользователей интернета о сбое в работе магазинов, банков и компаний из-за блокировки подсетей не соответствует действительности, сообщил в интервью газете «Известия» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Ранее для блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google. После этого в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе сервисов и сайтов, которые используют ресурсы этих компаний. Например, с проблемами в работе столкнулся мессенджер Viber, сайты соцсети «Одноклассники», ряд онлайн-игр, а также сервисы Microsoft.
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