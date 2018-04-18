Apple удаляет приложения для скрытого хранения фотографий 

Apple удаляет приложения для скрытого хранения фотографийПохоже, что Apple в очередной раз сменила политику App Store. На днях цензоры удалили из магазина приложение Private Photos (Calculator%). С его помощью пользователи могли хранить интимные фотографии, помещая их в закрытые альбомы.
Само же приложение маскировалось под обычный калькулятор, о чем и свидетельствовала иконка Private Photos.
Причина, по которой цензоры решили убрать приложение из App Store — популярность разработки среди подростков. Высказалась против подобных решений и полиция Британии, подчеркнув, что такая маскировка и скрытость вредит отношениям между родителям и детьми.
В свою очередь, эксперты по цифровой безопасности составили и список потенциально опасных приложений, с которым предложили ознакомиться каждому родителю:
Calculator%
Omegle — бесплатный онлайн-чат Snapchat — приложение для отправки сообщений, популярно среди подростков
Whisper — приложение для обмена секретами и знакомств
Ask.fm — сервис вопросов
Hot ot Not — голосовалка по профилям
Burn Book — приложение для публикации слухов (анонимно)
Wishbone — сравнение детей друг с другом
Kik — мессенджер со встроенным фльтром
Instagram — фотосервис, где подростки часто создают фейковые профиля
Похоже, что в ближайшее время Apple действительно удалит все аналоги Calculator%. Компания придерживается позиции, что родители вправе контролировать своих детей.