Apple удаляет приложения для скрытого хранения фотографий

Apple удаляет приложения для скрытого хранения фотографийПохоже, что Apple в очередной раз сменила политику App Store. На днях цензоры удалили из магазина приложение Private Photos (Calculator%). С его помощью пользователи могли хранить интимные фотографии, помещая их в закрытые альбомы.

Само же приложение маскировалось под обычный калькулятор, о чем и свидетельствовала иконка Private Photos.

Причина, по которой цензоры решили убрать приложение из App Store — популярность разработки среди подростков. Высказалась против подобных решений и полиция Британии, подчеркнув, что такая маскировка и скрытость вредит отношениям между родителям и детьми.

В свою очередь, эксперты по цифровой безопасности составили и список потенциально опасных приложений, с которым предложили ознакомиться каждому родителю:

Calculator%

Omegle — бесплатный онлайн-чат Snapchat — приложение для отправки сообщений, популярно среди подростков

Whisper — приложение для обмена секретами и знакомств

Ask.fm — сервис вопросов

Hot ot Not — голосовалка по профилям

Burn Book — приложение для публикации слухов (анонимно)

Wishbone — сравнение детей друг с другом

Kik — мессенджер со встроенным фльтром

Instagram — фотосервис, где подростки часто создают фейковые профиля

Похоже, что в ближайшее время Apple действительно удалит все аналоги Calculator%. Компания придерживается позиции, что родители вправе контролировать своих детей.