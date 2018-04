У известного мема нашли прототип XVIII века

Один из пользователей «Твиттера» опубликовал «прототип» популярного мема «distracted boyfriend». Блогер отметил, что фотография, на которой мужчина держит за руку одну девушку, но заглядывается на другую, похожа на картину XVIII века.

О сходстве мема и картины британского художника Джошуа Рейнольдса «Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией» (1761) написал блогер с ником ELXGANZA.

I’ve found the 18th century equivalent to the distracted boyfriend meme pic.twitter.com/QDKjygVDcr

— big sue (@ELXGANZA) 16 апреля 2018 г.

Произведение Рейнольдса изображает аллегорический сюжет про героя, находящегося на распутье.

Интернет-пользователи отметили, что между картиной британца и ставшим мемом снимком действительно много общего.

Ранее сообщалось, что в старом сатирическом журнале нашли, возможно, самый старый мем в истории.