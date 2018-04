Первый мем в истории: тот самый хит о неверном мужчине оказался всего лишь пародией на картину XVIII века

Мем про неверного мужчину, засмотревшегося на симпатичную девушку, стал хитом прошлого лета. Но, в отличие от многих других смешных картинок, этот мем взлетел еще раз после того, как пользователь твиттера @ELXGANZA нашел похожую картину XVIII века. И она действительно выглядит как шаблон, по которому была снята фотография.

Оригинальная картина была написана Джошуа Рейнольдсом в 1761 году, и называется она « Гаррик между музами Трагедии и Комедии». Изображенный на полотне Дэвид Гаррик был одним из величайших английских актеров XVIII века. По сюжету он стоит на распутье между великой трагедией и соблазнительной комедией.

«Забавный факт: картина написана Джошуа Рейнольдсом и изображает актера Дэвида Гаррика, который застрял между заманчивой Комедией и престижной Трагедией, так что вот пример, каким бы был мем в первоначальном контексте».