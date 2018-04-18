Следы мема об изменяющем парне нашли в 18 веке

Следы мема об изменяющем парне нашли в восемнадцатом веке

Пользователь Twitter нашел истоки популярного мема про изменяющего парня на картине XVIII века. Своей находкой он поделился в личном аккаунте.

Юзер опубликовал картину английского живописца Джошуа Рейнольдса, изображающую мужчину в окружении двух девушек.

«Я нашел эквивалент мема об отвлекающемся парне XVIII века», — прокомментировал он.

I’ve found the 18th century equivalent to the distracted boyfriend meme pic.twitter.com/QDKjygVDcr— big sue (@ELXGANZA) 16 апреля 2018 г.

Твит быстро стал вирусным: он собрал более 120 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов. Комментаторы предложили автору публикации различные трактовки изображения. Самыми частыми стали предложения выбора мужчины между женой и любовницей или между романтической влюбленностью и стабильными взаимоотношениями.

pic.twitter.com/tqg6mWez6i— Tom (AAV) (@Angry_Voice) 16 апреля 2018 г. Некоторые приняли решение трактовать это изображение как новое увлечение пользователей социальной сети. По мнению юзеров, владельцы профилей Twitter отвернулись от полюбившегося им мема об изменяющем парне, подобно самому изображенному в нем молодому человеку.

Картина художника Джошуа Рейнольдса изображает английского актера Дэвида Гаррика между музами Трегедии и Комедии. Полотно в стилистике рококо было написано в начале 60-х годов XVIII века.

Мем про «неверного парня» появился летом 2017 года. На снимке молодой человек, идущий об руку с подругой, заглядывается на другую девушку. Позднее один из пользователей сети составил историю из фотографий модели, позировавшей для этой картинки.