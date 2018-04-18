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Следы мема об изменяющем парне нашли в 18 веке
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Следы мема об изменяющем парне нашли в восемнадцатом веке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Картина: «Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией» Джошуа Рейнольдса
Пользователь Twitter нашел истоки популярного мема про изменяющего парня на картине XVIII века. Своей находкой он поделился в личном аккаунте.
Юзер опубликовал картину английского живописца Джошуа Рейнольдса, изображающую мужчину в окружении двух девушек.
«Я нашел эквивалент мема об отвлекающемся парне XVIII века», — прокомментировал он.
Твит быстро стал вирусным: он собрал более 120 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов. Комментаторы предложили автору публикации различные трактовки изображения. Самыми частыми стали предложения выбора мужчины между женой и любовницей или между романтической влюбленностью и стабильными взаимоотношениями.
Некоторые приняли решение трактовать это изображение как новое увлечение пользователей социальной сети. По мнению юзеров, владельцы профилей Twitter отвернулись от полюбившегося им мема об изменяющем парне, подобно самому изображенному в нем молодому человеку.
Картина художника Джошуа Рейнольдса изображает английского актера Дэвида Гаррика между музами Трегедии и Комедии. Полотно в стилистике рококо было написано в начале 60-х годов XVIII века.
Мем про «неверного парня» появился летом 2017 года. На снимке молодой человек, идущий об руку с подругой, заглядывается на другую девушку. Позднее один из пользователей сети составил историю из фотографий модели, позировавшей для этой картинки.
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