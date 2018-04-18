Роскомнадзор приготовился заблокировать Facebook

Роскомнадзор уже в 2018 году может начать блокировку соцсети Facebook, если тот не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России , сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова . Роскомнадзор проведёт проверку компании, и если специальные указания, которые должны быть выполнены такие как, локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации и соблюдение иных законов не будут реализованы, то встанет вопрос о блокировке. Жаров заявил, что Facebook должен соблюдать российское законодательство

При этом глава ведомства отметил, что он проводит встречу с представителями этой соцсети раз в полгода.

Также он опроверг слухи о своих особых отношения с Facebook и подтвердил, что к соцсети такие же требования, как ко всем остальным.