Роскомнадзор может заблокировать Facebook по итогам проверки в 2018 году

Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ . Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в интервью «Известиям»

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Чиновник также добавил, что встречается с представителями социальной сети раз в полгода. Последняя такая встреча с представителями Facebook состоялась в феврале 2018 года.