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В России заблокировали сотни сайтов с фильмами
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В России заблокировали сотни сайтов с фильмами 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор сообщил о блокировке на территории России 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Ресурсы внесены в Единый реестр запрещенной информации, к 200 из них операторы связи уже ограничили доступ.
Ограничение доступа осуществлено по требованию ФНС России и связано с тем, что сайты размещали незаконную рекламу онлайн-казино и букмекерских контор. О каких конкретно ресурсах идет речь, в ведомстве не уточнили.
Роскомнадзор отметил, что большинство незаконных действий на сайтах было выявлено благодаря жалобам граждан и организаций через горячую линию.
В марте ФАС возбудила дело в отношении Google за распространение рекламы онлайн-казино «Вулкан». Представители службы обнаружили ссылки на казино и их «зеркала» в контекстной рекламе AdWords.
По данным Mediascope, онлайн-казино Azino777, несмотря на запрет на территории России, является одним из крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года.
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