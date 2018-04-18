В России заблокировали сотни сайтов с фильмами

Роскомнадзор сообщил о блокировке на территории России 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Ресурсы внесены в Единый реестр запрещенной информации, к 200 из них операторы связи уже ограничили доступ.

Ограничение доступа осуществлено по требованию ФНС России и связано с тем, что сайты размещали незаконную рекламу онлайн-казино и букмекерских контор. О каких конкретно ресурсах идет речь, в ведомстве не уточнили.

Роскомнадзор отметил, что большинство незаконных действий на сайтах было выявлено благодаря жалобам граждан и организаций через горячую линию.

В марте ФАС возбудила дело в отношении Google за распространение рекламы онлайн-казино «Вулкан». Представители службы обнаружили ссылки на казино и их «зеркала» в контекстной рекламе AdWords.

По данным Mediascope, онлайн-казино Azino777, несмотря на запрет на территории России, является одним из крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года.