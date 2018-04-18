Facebook может быть заблокирован Роскомнадзором, если не перенесет базы данных в РФ

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — сказал Жаров.

Чиновник также добавил, что встречается с представителями социальной сети раз в полгода.

Ранее сообщалось, что последняя такая встреча с представителями Facebook состоялась в феврале 2018 года. На встрече, как рассказывал Жаров, обсуждались аспекты выполнения требований российского законодательства социальной сетью, в том числе локализация баз данных на территории РФ, удаление противоправного контента в соответствии с законодательством на всех социальных площадках, входящих в Facebook, и пояснения об удалении аккаунтов российских пользователей.