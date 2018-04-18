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Facebook может быть заблокирован Роскомнадзором, если не перенесет базы данных в РФ
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Facebook может быть заблокирован Роскомнадзором, если не перенесет базы данных в РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.
"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — сказал Жаров.
Чиновник также добавил, что встречается с представителями социальной сети раз в полгода.
Ранее сообщалось, что последняя такая встреча с представителями Facebook состоялась в феврале 2018 года. На встрече, как рассказывал Жаров, обсуждались аспекты выполнения требований российского законодательства социальной сетью, в том числе локализация баз данных на территории РФ, удаление противоправного контента в соответствии с законодательством на всех социальных площадках, входящих в Facebook, и пояснения об удалении аккаунтов российских пользователей.
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