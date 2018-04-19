Программа Windows Insider: что это такое? Просто о сложном

Что такое программа Windows Insider?

Настройка участия в инсайдерской программе: До появления Windows 10 Microsoft выпустила несколько предварительных версий для тестирования. Спустя некоторое время после этого операционная система вышла на рынок и теперь постоянно развивается. Но инсайдерская программа по прежнему поддерживается и ею может пользоваться любой пользователь Windows.

Microsoft распространяет новые версии разработки в виде т.н. инсайдерских сборок для участников программы. Это происходит с интервалом от нескольких дней до нескольких недель с помощью функции «Центр обновления Windows».

Если вы хотите стать частью программы Windows Insider, вам нужно зарегистрироваться. Для этого вам понадобится учетная запись Microsoft. С этой учетной записью вы должны войти в на сервис Insider Windows. Офлайновые учетные записи не поддерживаются инсайдерской программой.

После этого активируйте функции инсайдера в системных настройках в разделе «Обновление и безопасность». Кроме того, вы можете выбрать группу инсайдеров, к которой вы хотите принадлежать. Существует «быстрый» круг, где пользователи сразу получают все обновления и исправления, независимо от того, насколько они ошибочны. «Медленный» круг обеспечивает более стабильные обновления с меньшим количеством ошибок, но обновления приходят значительно реже. Наконец, есть группа «Предварительный просмотр» или «Release Preview», в которой вы можете получить следующую готовую версию Windows для предварительного просмотра. В ней большинство ошибок уже устранены.

Инсайдерские сборки распространяются как обновления. Ваша старая система практически «упаковывается» и перемещается в папку «windows.old». Затем устанавливается ​​новая версия.

Как инсайдеру, вам рекомендуется активно отправлять обратную связь в Microsoft. Вам нужно будет высказывать как положительные моменты, так и критику новых функций, контроля или производительности. Для этого есть дополнительное приложение обратной связи. Что дает мне программа Windows Insider? С помощью программы Insider Microsoft делает новые версии Windows доступными для широкого круга пользователей на ранней стадии. Ранее это существовало только для разработчиков.

Вы получаете регулярные предварительные релизы и можете тестировать новые функции. Вы можете критически взглянуть на изменения в работе, стабильности или скорости даже до того, как будет выпущена следующая официальная версия Windows.

Это дает вам представление о направлении развития Windows.

С помощью обратной связи вы можете в определенной степени влиять на развитие операционной системы. Критическая обратная связь со многими инсайдерами уже привела к тому, что планируемые функции были отменены или были полностью изменены. Например, сегодняшний дизайн значка папки является результатом программы Windows Insider. Какие недостатки несет членство в инсайдерской программе?

В программе Windows Insider есть несколько незначительных недостатков. Прежде чем вы решите принять участие, вам лучше будет узнать об этом: В зависимости от выбранного вами уровня группы обновление иногда может быть довольно затруднительным. В простейшем случае вам нужно отменить установку неудавшейся сборки. В худшем случае это может заставить вас переустановить Windows. Это стоит времени и нервов.

Microsoft требует от своих бета-тестеров как можно больше информации о текущем статусе программы. Речь идет не только о приложении обратной связи. В инсайдерской сборке также задействованы бесчисленные функции телеметрии, постоянно отправляющие информацию и данные в Microsoft. Эта информация может даже включать такие действия пользователя, как запись нажатий клавиш.

Поэтому вам не следует активировать инсайдерскую программу в вашей оригинальной Windows, в которой вы работаете ежедневно, иначе Microsoft может косвенно получить доступ к вашим данным. Вместо этого используйте виртуальную машину, такую ​​как Virtualbox или VMWare Workstation Player. Они работают отдельно от вашей обычной Windows и не предоставляют доступ к вашим файлам. Читайте также: Windows 10 Redstone 4: первый взгляд на обновление

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