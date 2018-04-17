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Сайт Роскомнадзора восстановил работу после длительного сбоя из-за DDoS-атаки
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Сайт Роскомнадзора восстановил работу после длительного сбоя из-за DDoS-атаки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сайт Роскомнадзора восстановил работу после очередной DDoS-атаки во вторник. По состоянию на 23:25 мск контент сайта доступен для пользователей.
Сайт ведомства был недоступен в течение нескольких часов.
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