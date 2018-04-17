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Apple Pay стал доступен еще в нескольких российских банках
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Apple Pay стал доступен еще в нескольких российских банках 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple расширила количество банков-партнеров, которые работают с Apple Pay, в нескольких странах, в том числе и в России. Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте компании.
Больше всего новых банков появилось в США и Китае, также нововведения затронули Италию, Испанию и Канаду. Что касается России, сервис Apple Pay стал доступен держателям карт сразу двух крупных банков — МКБ («Московский Кредитный Банк») и «Уральский банк реконструкции и развития». В последнем случае, правда, сервис работает только с дебетовыми и кредитными картами платежной системы Visa.
Ранее стало известно, что Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием платежных систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Поэтому логично предположить, что в будущем количество банков-партнеров сервиса в РФ будет только расти.
4 октября 2016 года платежный сервис Apple Pay официально запустился в России. Его поддерживают все iPhone с чипом NFC, то есть iPhone SE, iPhone 6 и старше.
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