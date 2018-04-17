Apple Pay стал доступен еще в нескольких российских банках

Apple расширила количество банков-партнеров, которые работают с Apple Pay, в нескольких странах, в том числе и в России . Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте компании.

Ранее стало известно, что Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием платежных систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Поэтому логично предположить, что в будущем количество банков-партнеров сервиса в РФ будет только расти.

4 октября 2016 года платежный сервис Apple Pay официально запустился в России. Его поддерживают все iPhone с чипом NFC, то есть iPhone SE, iPhone 6 и старше.