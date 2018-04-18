Ещё
Глава Роскомнадзора оценил «деградацию» Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Роскомнадзора оценил «деградацию» Telegram в 30% 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
В интервью изданию The Bell он сказал, что Роскомнадзор «продолжает работать с Google и Amazon», но не уточнил, в чём именно заключается эта работа. Чиновник также не конкретизировал, что имел ввиду под словами «деградация Telegram».
Жаров подчеркнул, что все сайты, случайно попавшие под ограничения и сообщившие об этом на горячую линию, сразу разблокируют. По последним данным, Роскомнадзор закрыл доступ к 18 миллионам IP-адресов Google и Amazon. Так ведомство пытается помешать работе мессенджера в России.
Павел Дуров в свою очередь написал в Telegram-канале, что не наблюдает существенного падения активности российских пользователей.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил запретить Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. Массовые блокировки начались в понедельник, 16-го числа.
Говорит Москва: последние новости
Крымский мессенджер «Диалог М» готов сотрудничать с ФСБ Павел Дуров готов платить миллионы долларов за обход блокировки Telegram Инвестор Telegram раскрыл способы обхода блокировки мессенджера в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие262
Засосало насмерть52
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1259
Сын Фриске остался без дома11
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей56
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально отказались от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение