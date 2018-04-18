Глава Роскомнадзора оценил «деградацию» Telegram

В интервью изданию The Bell он сказал, что Роскомнадзор «продолжает работать с Google и Amazon», но не уточнил, в чём именно заключается эта работа. Чиновник также не конкретизировал, что имел ввиду под словами «деградация Telegram».
Жаров подчеркнул, что все сайты, случайно попавшие под ограничения и сообщившие об этом на горячую линию, сразу разблокируют. По последним данным, Роскомнадзор закрыл доступ к 18 миллионам IP-адресов Google и Amazon. Так ведомство пытается помешать работе мессенджера в России.
Павел Дуров в свою очередь написал в Telegram-канале, что не наблюдает существенного падения активности российских пользователей.