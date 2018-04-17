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Глава Роскомнадзора оценил «деградацию» Telegram в 30%
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Глава Роскомнадзора оценил «деградацию» Telegram в 30% 

Говорит Москва 30 минут назад
В интервью изданию The Bell он сказал, что Роскомнадзор «продолжает работать с Google и Amazon», но не уточнил, в чём именно заключается эта работа. Чиновник также не конкретизировал, что имел ввиду под словами «деградация Telegram».
Жаров подчеркнул, что все сайты, случайно попавшие под ограничения и сообщившие об этом на горячую линию, сразу разблокируют. По последним данным, Роскомнадзор закрыл доступ к 18 миллионам IP-адресов Google и Amazon. Так ведомство пытается помешать работе мессенджера в России.
Павел Дуров в свою очередь написал в Telegram-канале, что не наблюдает существенного падения активности российских пользователей.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил запретить Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. Массовые блокировки начались в понедельник, 16-го числа.
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