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Верховный суд США закрыл дело о доступе властей к почте клиентов Microsoft
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Америка решила помешать Трампу

Верховный суд США закрыл дело о доступе властей к почте клиентов Microsoft 

ТАСС 37 минут назад
ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Верховный суд США во вторник прекратил разбирательство по делу о требовании властей США получить доступ к электронным почтовым ящикам на серверах компании Microsoft, расположенным за рубежом. Причиной тому послужило принятие Конгрессом специального закона, в котором прописан данный механизм.
Согласно решению суда, на которое ссылается агентство Reuters, «между сторонами по данному вопросу спор более не ведется». Поводом для разбирательства послужил ранее выданный американским судьей ордер на получение властями писем лиц, подозреваемых в наркоторговле, которые хранились на сервере в Дублине.
В конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете на 2018 финансовый год. В него были включены положения законопроекта, который дает возможность полиции и таможенным службам США получать доступ к электронной переписке любого человека в мире, если эти данные хранятся на серверах таких компаний, как Google, Facebook и Microsoft. Более того, другие страны могут заключить соглашение с Соединенными Штатами, чтобы получать данные об иностранцах. При этом сами компании имею право выразить протест, если решение американского суда противоречит закону страны, где расположен сервер.
Эту норму поддерживали сами технологические компании, хотя против нее выступали правозащитные организации.
Еще в июле 2016 года апелляционный суд США отменил принятое в 2014 году решение суда нижней инстанции, обязывавшее Microsoft передавать американским властям электронные письма пользователей ее почтового сервиса, хранящихся на сервере в Ирландии.
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