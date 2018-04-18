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Макаров рассказал о роли Telegram в организации теракта в Петербурге
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Макаров рассказал о роли Telegram в организации теракта в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил о том, что прошлогодний теракт в метро был организован с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщает Мойка78.
На брифинге 18 апреля спикер ЗакСа призвал отказаться от использования Telegram и предложил депутатам, кто до сих пор не сделал этого, «посмотреть в глаза родным и близким погибших в теракте».
По мнению Макарова, в настоящее время существует множество способов обмена информацией, которые успешно могут заменить заблокированный мессенджер.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
При этом петербургский метрополитен продолжает вести вой канал.
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 Ещё 14 источников 
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