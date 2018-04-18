Макаров рассказал о роли Telegram в организации теракта в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил о том, что прошлогодний теракт в метро был организован с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщает Мойка78.

На брифинге 18 апреля спикер ЗакСа призвал отказаться от использования Telegram и предложил депутатам, кто до сих пор не сделал этого, «посмотреть в глаза родным и близким погибших в теракте».

По мнению Макарова, в настоящее время существует множество способов обмена информацией, которые успешно могут заменить заблокированный мессенджер.

Напомним, ранее Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

При этом петербургский метрополитен продолжает вести вой канал.