Сноуден похвалил Дурова за дух сопротивления

Сноуден признал, что в прошлом критиковал систему безопасности в Telegram, но его восхитила реакция Дурова на ограничение доступа к сервису со стороны властей.

«Ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства открыть доступ к частным сообщениям — его отказ и сопротивление — единственный верный ответ с точки зрения морали и демонстрирует реальное лидерство», — написал он.

Он также назвал действия Роскомнадзора «безумными». Сноуден заверил журналистов, которые освещают эту историю, в том, что, если Amazon Google пойдут навстречу и выполнят требование властей, это будет актом цензуры.

В своем последнем обращении к российским пользователям Telegram Дуров поблагодарил их «за поддержку и преданность» и пообещал поддерживать владельцев прокси и VPN-сервисов.