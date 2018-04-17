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Сноуден похвалил Дурова за дух сопротивления
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Сноуден похвалил Дурова за дух сопротивления 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден похвалил основателя Telegram Павла Дурова за его позицию по блокировке мессенджера на территории России. Свое мнение он выразил в Twitter.
Сноуден признал, что в прошлом критиковал систему безопасности в Telegram, но его восхитила реакция Дурова на ограничение доступа к сервису со стороны властей.
«Ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства открыть доступ к частным сообщениям — его отказ и сопротивление — единственный верный ответ с точки зрения морали и демонстрирует реальное лидерство», — написал он.
Он также назвал действия Роскомнадзора «безумными». Сноуден заверил журналистов, которые освещают эту историю, в том, что, если Amazon и Google пойдут навстречу и выполнят требование властей, это будет актом цензуры.
В своем последнем обращении к российским пользователям Telegram Дуров поблагодарил их «за поддержку и преданность» и пообещал поддерживать владельцев прокси и VPN-сервисов.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. Ограничение доступа связано с решением судя, согласно которому сервису запрещено функционировать до тех пор, пока он не предоставит ФСБ ключи шифрования к перепискам пользователей.
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