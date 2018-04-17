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«Диск-О:» Mail.Ru интегрировался с крупнейшими файлохранилищами
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«Диск-О:» Mail.Ru интегрировался с крупнейшими файлохранилищами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«Диск-О:» — настольный клиент «Облака Mail.Ru» для компьютеров на Windows и macOS — включил поддержку пяти крупнейших файлохранилищ. Помимо «облака» Mail.Group Ru и «Яндекс. Диска», теперь пользователи могут подключить Dropbox, «Диск Google» и Box.
Также была реализована поддержка протокола хранения данных WebDAV, позволяющий соединяться с «облачными» серверами (в частности, на nginx, Apache, lighttpd и Microsoft IIS). Максимальное количество дисков, которое можно подключить, выросло до 20 штук. В планах разработчиков — добавить поддержку Microsoft OneDrive, Amazon S3, Hotbox и FTP.
"Диск-О:" способен подключаться к различным «облачным» хранилищам и устанавливать их в систему в качестве обычных физических дисков. Файлы при этом хранятся удаленно, не занимая памяти устройства, обновляются мгновенно и становятся доступны сразу при подключении каждого «облака».
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Бесплатный тариф «Диск-О:» подразумевает работу только с «Облаком Mail.Ru». Пользователи могут подключать один диск к любому количеству устройств и хранить до 8 ГБ в хранилище Mail.Ru. В премиум-тарифе (бесплатно «до весны 2018-го», далее — 490 рублей в год) число дисков не ограничено, а каждый пользователь может подключить до трех устройств.
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