«Диск-О:» Mail.Ru интегрировался с крупнейшими файлохранилищами

«Диск-О:» — настольный клиент «Облака Mail.Ru» для компьютеров на Windows и macOS — включил поддержку пяти крупнейших файлохранилищ. Помимо «облака» Mail.Group Ru и «Яндекс. Диска», теперь пользователи могут подключить Dropbox, «Диск Google» и Box.

Также была реализована поддержка протокола хранения данных WebDAV, позволяющий соединяться с «облачными» серверами (в частности, на nginx, Apache, lighttpd и Microsoft IIS). Максимальное количество дисков, которое можно подключить, выросло до 20 штук. В планах разработчиков — добавить поддержку Microsoft OneDrive, Amazon S3, Hotbox и FTP.

"Диск-О:" способен подключаться к различным «облачным» хранилищам и устанавливать их в систему в качестве обычных физических дисков. Файлы при этом хранятся удаленно, не занимая памяти устройства, обновляются мгновенно и становятся доступны сразу при подключении каждого «облака».

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