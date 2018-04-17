Faceboок, Microsoft и еще 30 компаний подписали «конвенцию» о неучастии в кибератаках

Более 30 технологических компаний, в том числе Facebook и Microsoft , подписали соглашение о публичном отказе от участия в кибератаках, которые могут быть организованы правительством какой-либо страны, сообщает Reuters

Согласно документу компании обязуются обмениваться информацией об уязвимостях друг друга, угрозах безопасности. В число подписавших соглашение компаний вошли Cisco , Juniper Networks, Oracle , Nokia, SAP, Dell, Symantec, FireEye и Trend Micro. Крупные американские технологические компании Amazon Apple , Alphabet и Twitter отказались от участия в соглашении. Как отмечает Reuters, в список подписавшихся также не вошла ни одна из российских, китайских, иранских и северокорейских компаний.

Президент Microsoft Брэд Смит на протяжении нескольких лет пытался донести до общественности мысль о необходимости создания так называемой «цифровую женевскую конвенцию», которая бы установит правила поведения в киберпространстве. В феврале 2017 г. на конференции по кибербезопасности в Сан-Франциско Смит предложил технологическим компаниям заключить подобное соглашение.

«Прошлогодние разрушительные кибератаки повредили, уничтожили и разрушили системы по всему миру. Эти атаки становятся все более сложными… и обыденными», — говорится в заявлении Смита, опубликованном в блоге Microsoft. По его словам, технологические компании первыми несут ответственность за кибербезопасность. «Мы создаем продукты. Мы управляем платформой. Мы, к сожалению, сражаемся во многих отношениях. Мы является первыми ответчиками», — отметил он. Смит считает, что доверие — это основа отношений с клиентами.