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Более 30 фирм из ряда стран заключили соглашение о кибербезопасности
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Более 30 фирм из ряда стран заключили соглашение о кибербезопасности 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Группа из 34 компаний в сфере безопасности и технологий из ряда стран, включая Microsoft и Facebook, во вторник подписали соглашение по противостоянию киберугрозам, говорится в заявлении президента Microsoft Брэда Смита в блоге компании.
"Защита нашей онлайн-среды — в интересах всех. Компании, которые стали частью соглашения о кибербезопасности технологий, обещают защищать и поощрять технологические блага для общества", — отмечается в заявлении.
В частности, компании намерены «поддерживать демократические процессы» и отказываться от сотрудничества в кибератаках с властями любых стран.
Как говорится в заявлении, соглашение о кибербезопасности компаний технического сектора стало ответом на масштабные кибератаки, которые произошли в 2017 году.
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