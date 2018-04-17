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Космонавтике стукнуло 60. Пора на пенсию?
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Космонавтике стукнуло 60. Пора на пенсию? 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Станут ли полеты в космос дешевыми и доступными? Нужна ли нам пилотируемая космонавтика? Возможны ли обитаемые базы на Луне и полеты на Марс? На все эти вопросы ответит советский и российский астроном и популяризатор науки, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.
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