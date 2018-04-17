Сноуден поддержал Дурова

Эдвард Сноуден поддержал Павла Дурова

Эдвард Сноуден поддержал Павла ДуроваБлокировка Telegram в России вызвала серьезный резонанс среди популярных в IT-индустрии личностей. Больше всего специалистов в области безопасности впечатлила непоколебимая позиция основателя мессенджера Павла Дурова.

Поддержать автора Telegram в Twitter решил и Эдвард Сноуден:

I have criticized @telegram's security model in the past, but @Durov's response to the Russian government's totalitarian demand for backdoor access to private communications—refusal and resistance—is the only moral response, and shows real leadership. https://t.co/KtZDpu33wh— Edward Snowden (@Snowden) 17 апреля 2018 г.

Ранее я критиковал модель безопасности Telegram, но ответ Павла Дурова российскому тоталитарному правительству на запрос открытия доступа к частным сообщения, его сопротивление и отказ демонстрируют моральные и лидерские качества.

В середине 2013 года Эдварда Сноудена заочно обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности. Сноуден был объявлен в международный розыск, после чего бежал в Гонконг , а затем в Россию.

В августе 2013 года он получил временное убежище в РФ. В 2017 году трехлетний вид на жительство был вновь продлен сроком до 2020 года. Сейчас Эдвард проживает за пределами Москвы . Точно местонахождение бывшего сотрудника ЦРУ АНБ США не раскрывается.