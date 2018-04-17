Сноуден поддержал Дурова

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Эдвард Сноуден поддержал Павла Дурова 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones
Эдвард Сноуден поддержал Павла ДуроваБлокировка Telegram в России вызвала серьезный резонанс среди популярных в IT-индустрии личностей. Больше всего специалистов в области безопасности впечатлила непоколебимая позиция основателя мессенджера Павла Дурова.
Поддержать автора Telegram в Twitter решил и Эдвард Сноуден:
Ранее я критиковал модель безопасности Telegram, но ответ Павла Дурова российскому тоталитарному правительству на запрос открытия доступа к частным сообщения, его сопротивление и отказ демонстрируют моральные и лидерские качества.
В середине 2013 года Эдварда Сноудена заочно обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности. Сноуден был объявлен в международный розыск, после чего бежал в Гонконг, а затем в Россию.
В августе 2013 года он получил временное убежище в РФ. В 2017 году трехлетний вид на жительство был вновь продлен сроком до 2020 года. Сейчас Эдвард проживает за пределами Москвы. Точно местонахождение бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США не раскрывается.
Тем временем, Роскомнадзор продолжает блокировку IP-адресов Amazon и Google с целью блокировки Telegram. В настоящее время мессенджер по-прежнему работает, но есть определенные проблемы с отправкой мультимедийных сообщений (фото, видео, аудио).
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