В России заработал крупнейший торрент-трекер

Российские пользователи сети обратили внимание на доступность крупнейшего торрент-трекера RuTracker.org.

Россияне заметили, что ресурс, несмотря на пожизненную блокировку, открывается без применения каких-либо средств для ее обхода.

Доступ к RuTracker.org был бессрочно ограничен в январе 2016 года за то, что предоставлял возможность бесплатно загрузить контент, не имея на него прав. В июле 2016-uj, по данным Роскомнадзора, посещаемость трекера упала на 71 процент.