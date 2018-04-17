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В России заработал крупнейший торрент-трекер
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В России заработал крупнейший торрент-трекер 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские пользователи сети обратили внимание на доступность крупнейшего торрент-трекера RuTracker.org.
Россияне заметили, что ресурс, несмотря на пожизненную блокировку, открывается без применения каких-либо средств для ее обхода.
Доступ к RuTracker.org был бессрочно ограничен в январе 2016 года за то, что предоставлял возможность бесплатно загрузить контент, не имея на него прав. В июле 2016-uj, по данным Роскомнадзора, посещаемость трекера упала на 71 процент.
В мае 2017 года Роскомнадзор заблокировал несколько торрентов-анонсеров со служебной информацией RuTracker, после чего юзеры заметили неполадки во время загрузки файлов. Блокировка позднее коснулась и ресурсов-«зеркал».
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