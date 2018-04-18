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Доступ сайту видеоагентства Ruptly восстановили
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Доступ сайту видеоагентства Ruptly восстановили 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Разблокирован IP-адрес, дающий доступ к главной странице ruptly.tv, сообщил РИА Новости директор цифровых технологий видеоагентства Ruptly Дмитрий Кешишев.
Видеоагентство Ruptly во вторник столкнулось с перебоями в работе сайтов. Трудности в доступе к сайту ruptly.tv возникли из-за блокировки платежного сервиса Taxamo, участвующего в работе сайта.
"Разблокирован IP, дающий доступ к главной странице ruptly.tv. Этого все еще недостаточно для полноценного функционирования, так как в работе системы сайтов ruptly.tv и live.ruptly.tv участвует 20 IP. Это публичные и внутренние технические IP. Платформа Live.ruptly.tv, позволяющая стримить до девяти прямых трансляций одновременно, в России все ещё недоступна", — сообщил Кешишев.
По его словам, временным решением для доступа к лайв-платформе пока стал новый домен live.ruptly.online. Он перенаправляет трафик российских пользователей через новые адреса, не подлежащие блокировке.
"Надеемся на скорейшее восстановление всех сервисов агентства в полном объёме", — добавил Кешишев.
Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются уже свыше 1000 медиакомпаний из более чем 80 стран — от крупных телеканалов до онлайн— и мобильных платформ. Материалы Ruptly можно увидеть в эфире и на сайтах онлайн-платформ CNN, NBC, CBS, Mail Online, AlJazeera, VICE, The Guardian, NHK, India Today, Telesur, ВГТРК и других телеканалов. В октябре 2017 года агентство запустило платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам транслировать до девяти прямых включений одновременно, в том числе прямые трансляции в формате 360 градусов.
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