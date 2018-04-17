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На Avito начали предлагать услуги по обходу блокировки Telegram по цене от 100 до 1 тыс. руб.
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На Avito начали предлагать услуги по обходу блокировки Telegram по цене от 100 до 1 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
На Avito предлагают услуги по обходу блокировки Telegram, сообщили в пресс-службе сайт объявлений.
«Сразу после решения суда о блокировке популярного мессенджера Telegram в России на сайте объявлений Avito появились предложения услуг по настройке приложения для обхода ограничений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Обойти блокировку специалисты предлагают по цене от 100 до 1 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователи размещают объявления, включающие услуги по настройке бесплатных прокси-серверов, поиску качественных и настройке платных прокси-серверов, настройке VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) с использованием сторонних приложений, настройке VPN с использованием собственного сервера.
Также на Avito предлагают не только установку мессенджера и проведение необходимых настроек на мобильном оборудовании или компьютере, но и консультации, а также объяснение принципа обхода блокировки. Некоторые пользователи предлагают провести настройку удаленно.
Процесс блокировки популярного мессенджера в России начался 16 апреля, в этот же день в разделе «Услуги» сайта avito.ru появились первые предложения по обходу запрета.
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