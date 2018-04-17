На Avito начали предлагать услуги по обходу блокировки Telegram по цене от 100 до 1 тыс. руб.

На Avito предлагают услуги по обходу блокировки Telegram, сообщили в пресс-службе сайт объявлений.

Уточняется, что пользователи размещают объявления, включающие услуги по настройке бесплатных прокси-серверов, поиску качественных и настройке платных прокси-серверов, настройке VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) с использованием сторонних приложений, настройке VPN с использованием собственного сервера.

Также на Avito предлагают не только установку мессенджера и проведение необходимых настроек на мобильном оборудовании или компьютере, но и консультации, а также объяснение принципа обхода блокировки. Некоторые пользователи предлагают провести настройку удаленно.

Процесс блокировки популярного мессенджера в России начался 16 апреля, в этот же день в разделе «Услуги» сайта avito.ru появились первые предложения по обходу запрета.