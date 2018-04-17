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Роскомнадзор отверг наличие социально значимых ресурсов на заблокированных IP
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Роскомнадзор отверг наличие социально значимых ресурсов на заблокированных IP 

Говорит Москва 1 час назад
«Все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится», — заявил глава ведомства Александр Жаров.
В комментарии RT он уточнил, что в единый реестр запрещённой информации выгружено 18 подсетей. Все они принадлежат Amazon и Google, добавил глава Роскомнадзора. По его словам, обе компании проинформированы о значительном количестве заблокированных IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах.
В то же время Жаров подчеркнул, что «в данном случае не идёт борьба с мессенджерами, а исполняется решение суда».
Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке в России Telegram. В ведомстве также подчеркнули, что намерены ограничить доступ к ресурсам, которые способствуют работе мессенджера в обход ограничений. Заблокировано 16 млн IP-адресов Amazon и Google.
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