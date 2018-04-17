Роскомнадзор отверг наличие социально значимых ресурсов на заблокированных IP

«Все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится», — заявил глава ведомства Александр Жаров

В комментарии RT он уточнил, что в единый реестр запрещённой информации выгружено 18 подсетей. Все они принадлежат Amazon Google , добавил глава Роскомнадзора . По его словам, обе компании проинформированы о значительном количестве заблокированных IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах.

В то же время Жаров подчеркнул, что «в данном случае не идёт борьба с мессенджерами, а исполняется решение суда».