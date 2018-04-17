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Новый сервис навигатора МСП может помочь 600 тыс. бизнесменов
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Новый сервис навигатора МСП может помочь 600 тыс. бизнесменов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 600 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), по прогнозам, смогут воспользоваться новым сервисом портала «Бизнес-навигатор МСП», который позволяет подобрать меры поддержки, соответствующие профилю компании. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Корпорации МСП.
Созданный Корпорацией МСП бизнес-навигатор помогает предпринимателям, в том числе начинающим, запускать или перепрофилировать бизнес с помощью единой онлайн-системы, содержит информацию о закупках, правовой и финансовой поддержке. По состоянию на апрель, на портале зарегистрировано более 848 тыс. пользователей, 597 тыс. из них — субъекты малого и среднего бизнеса.
"Создание нового сервиса на портале «Бизнес-навигатор МСП» позволяет субъекту МСП найти подходящую конкретно этому предпринимателю или компании меру поддержки. Это важно, поскольку многие предприниматели не знают всего перечня мер, которые могут облегчить им ведение бизнеса. По прогнозам, новым сервисом, позволяющим подобрать соответствующие профилю компании меры поддержки МСП, смогут воспользоваться около 600 тыс. субъектов МСП", — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора корпорации Светланы Кузнецовой.
Сервис заработал 9 апреля. Пользователь имеет возможность в формате одного окна получить полную подборку действующих мер поддержки, подходящих для его компании, поиск идет автоматически по ИНН, отметили в пресс-службе. «Она [подборка мер поддержки] включает перечень действующих программ субсидий, грантов, льготного лизинга, финансовой, имущественной и консультационной поддержки, в том числе по вопросам получения сертификатов, защиты интеллектуальной собственности, экспорта продукции», — уточнили в пресс— службе.
Для поиска используются, в частности, данные о виде деятельности компании, численности ее сотрудников, сроках работы, организационно-правовой форме, объеме выручки, местоположении. «Новый сервис стал ответом на существующие потребности действующих и потенциальных предпринимателей, выявленные в ходе проведенного Корпорацией МСП опроса представителей бизнес-сообщества», — говорится в сообщении.
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