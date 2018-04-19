Роскомнадзор надеется на полноценное вхождение Facebook в правовое поле страны 

Представители Facebook знают о требованиях, предъявляемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Роскомнадзор.
Роскомнадзор находится с компанией Facebook в постоянном диалоге, поэтому требования российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ в компании известны
— Роскомнадзор.
В ведомстве добавили, что компанию уведомили о проверке ее деятельности в РФ, которая пройдет до конца 2018 года. И хотя глава Роскомнадзора уже заявил, что в отношении Facebook могут принять решение по примеру заблокированного мессенджера Telegram. В службе рассчитывают, что американская соцсеть сможет полноценно войти в правовое поле России.
Ограничение доступа к организаторам распространения информации, коими являются мессенджеры, может быть осуществлено только по решению суда. На сегодняшний день соответствующее решение принято судом только в отношении интернет-ресурсов компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership
— Роскомнадзор.
Вслед за блокировкой Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к целому ряду других сайтов, которые, как и мессенджер, находились на подсетях Amazon. По мнению советника президента России по интернету Германа Клименко, корень всех проблем кроется в отсутствии переговорщика между создателем приложения Павлом Дуровым и Роскомнадзором.