Роскомнадзор надеется на полноценное вхождение Facebook в правовое поле страны

Роскомнадзор находится с компанией Facebook в постоянном диалоге, поэтому требования российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ в компании известны

— Роскомнадзор.

В ведомстве добавили, что компанию уведомили о проверке ее деятельности в РФ, которая пройдет до конца 2018 года. И хотя глава Роскомнадзора уже заявил, что в отношении Facebook могут принять решение по примеру заблокированного мессенджера Telegram. В службе рассчитывают, что американская соцсеть сможет полноценно войти в правовое поле России.

Ограничение доступа к организаторам распространения информации, коими являются мессенджеры, может быть осуществлено только по решению суда. На сегодняшний день соответствующее решение принято судом только в отношении интернет-ресурсов компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership

— Роскомнадзор.