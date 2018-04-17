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ВС США прекратил тяжбу Microsoft и Минюста об иностранных серверах
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ВС США прекратил тяжбу Microsoft и Минюста об иностранных серверах 

РИА Новости 51 минуту назад
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США согласился с решением технологического гиганта Microsoft и министерства юстиции США прекратить судебное разбирательство по поводу доступа властей к данным компании, хранящимся на иностранных серверах.
Иск минюста к Microsoft провозглашен недействительным, говорится в решении Верховного суда, опубликованном во вторник.
Минюст требовал от Microsoft предоставить доступ к данным на сервере в Ирландии на основании ордера, но компания сомневалась в его законности. В конце марта президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом новый закон на этот счет, известный под аббревиатурой CLOUD, который уточняет процедуру в подобных случаях. В связи с этим минюст просил признать иск недействительным, Microsoft согласилась.
Ранее крупнейшие технологические компании, в том числе Microsoft, Google и Apple, поддержали новый закон. В то же время закон раскритиковали правозащитные организации, включая влиятельный Американский союз гражданских свобод.
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